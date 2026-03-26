Mundial 2026 Gianni Infantino presente en el compromiso Bolivia vs. Surinam El presidente de la FIFA acude al partido de Repechaje Intercontinental en Monterrey y recibe sombrero norteño y su playera del Tri.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Visita de lujo! Gianni Infantino y Samuel García presentes en el estadio

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acudió esta tarde al estadio de Monterrey para presenciar el compromiso de Repechaje Intercontinental entre Bolivia ante Surinam, rumbo a la Copa del Mundo.

Infantino fue el invitado de honor en donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le entregó un sombrero norteño y su playera de la Selección Mexicana, personalizada. En la imagen se observa como el dirigente de la FIFA presume los presentes y al fondo se aprecia a Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

PUBLICIDAD

Se espera que Gianni Infantino también visite este mismo jueves Guadalajara para el otro partido de Repechaje Intercontinental entre República del Congo ante Nueva Caledonia. Así el dirigente visitará dos de las tres sedes mundialistas en México, en un día.

Agenda del presidente de la FIFA

Gianni Infantino incluirá una visita al estadio Azteca para el partido entre la Selección de México y Portugal, en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, el próximo sábado.

La agenda también incluye una reunión con la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, el próximo lunes para seguir definiendo detalles de la próxima Copa Mundial de Futbol.