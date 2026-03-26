    Mundial 2026

    Gales vs Bosnia y Herzegovina: Horario y dónde ver el Repechaje de la UEFA

    Arrancan las semifinales de los play-offs europeos que repartirán boletos para el Mundial 2026.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video ¡Italia vuelva a un Mundial! Así puedes ver los juegos de la Ruta A del Repechaje de la UEFA

    Gales y Bosnia Herzegovina disputarán una de las Semifinales de los play-offs europeos rumbo al Mundial 2026.

    Ambas selecciones quieren repetir en una Copa del Mundo y velan armas para conseguirlo. Los del Reino Unido avanzaron a esta instancia tras ser segundo sitio del Grupo J de las Eliminatorias de la UEFA detrás de Bélgica.

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    Mientras, que los de los balcanes quedaron ubicados también en la misma posición, pero del Grupo H tras Austria.

    El duelo se celebrará en el Cardiff City Stadium y eso representa una enorme ventaja para los locales.

    A lo largo de la historia entre estos dos representativos nacionales, Bosnia y Herzegovina tiene la ventaja con dos victorias por cero derrotas, y dos empates con seis goles a favor y dos en contra.

    El triunfador de este encuentro disputará una de las finales por un sitio en el Mundial 2026 ante Italia e irlanda del Norte.

    Horario y dónde ver el Gales vs. Bosnia Herzegovina del Repechaje de la UEFA

    ¿Cuándo es? - El juego se celebrará el jueves 26 de marzo en el Cardiff City Stadium.
    ¿A qué hora es? - El encuentro arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. A las 3.45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT.
    ¿Dónde ver? - El duelo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

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