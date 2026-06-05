    Mundial 2026

    La FIFA repartirá una cifra nunca antes vista a clubes por el Mundial 2026

    El organismo incrementó sustancialmente las compensaciones a los equipos que presten jugadores respecto a Qatar 2022.

    Por:Raúl Martínez
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    Video FIFA abre la cartera: histórico premio para los clubes en el Mundial 2026

    A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el organismo confirmó una de las mayores bolsas económicas de su historia para beneficiar a los clubes que prestan jugadores a las selecciones nacionales.

    La FIFA anunció que distribuirá un total de 355 millones de dólares mediante el Programa de Ayudas a Clubes, una cifra récord, ya que representa un incremento cercano al 70 por ciento respecto a Qatar 2022.

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    La principal novedad del programa es que, por primera vez, no solo serán recompensados los clubes que cedan futbolistas para la fase final del Mundial, sino también aquellos que aportaron jugadores durante las eliminatorias mundialistas.

    De acuerdo con la FIFA, aproximadamente 305 millones de dólares serán destinados directamente a los clubes por la participación de sus futbolistas en el Mundial, mientras que otra parte de los recursos será distribuida entre las entidades que colaboraron durante la fase de clasificación y en programas de desarrollo.

    Según estimaciones, clubes como el Manchester City podrían superar los seis millones de euros en ganancias gracias a la presencia de numerosos futbolistas en la Copa del Mundo.

    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que el programa busca reconocer la aportación de los clubes al desarrollo de los futbolistas y al éxito del torneo. Por su parte, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) respaldó la iniciativa al considerar que permitirá una distribución más amplia y justa de los ingresos generados por la máxima justa futbolística.

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