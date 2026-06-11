Mundial 2026 FIFA Fan Fest: la caótica llegada al Zócalo para el inicio del Mundial 2026 Miles de aficionados se dieron cita en el Centro Histórico de la CDMX para vivir la experiencia de la Copa del Mundo.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Largas filas y caos para ingresar al Fan Fest de la CDMX para inicio del Mundial 2026

La euforia por la inauguración de la Copa del Mundo 2026 con el partido de México contra Sudáfrica ha llegado hasta las calles de la capital del país, en donde se vivió un caos para poder llegar al Fan Fest que se encuentra en el Zócalo.

Desde las primeras horas de este jueves, las calles de la Ciudad de México se fueron tiñendo de verde, provocando afectaciones para transitar por las inmediaciones del centro histórico debido a para participar en las actividades organizadas por la FIFA.

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Miles de personas se dieron cita para vivir la experiencia de una Copa del Mundo, por lo que se hicieron filas kilométricas que se extendieron en varias calles, aunque en todo momento se vivió la armonía y alegría que caracterizan a los mexicanos.

Hay que recordar que hay varias zonas de la capital mexicana que están sufriendo afectaciones debido a múltiples movimientos sociales; sin embargo, eso no ha mermado en entusiasmo de los aficionados por el Tricolor.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial 2026?

El siguiente partido del Tricolor será contra Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Guadalajara, mientras que cerrarán su participación en la fase de grupos el miércoles 24 de junio cuando regresen a la Ciudad de México para enfrentarse a Chequia.

Hay que recordar que pese a que Monterrey también es sede mundialista, no se programó ningún partido de México en la cancha del Estadio de Rayados para esta Copa del Mundo.