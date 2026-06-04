Mundial 2026 ¿Cómo llegar al Estadio Monterrey en transporte público, auto y Uber? Anticipa tu llegada para los partidos del Mundial 2026, la mejor opción será el transporte público, pero también lo puedes hacer en automóvil.

Video ¿Cómo llegar al Estadio Monterrey en transporte público, auto y taxi de aplicación?

El Mundial 2026 mueve una gran cantidad de aficionados y para llegar a tiempo a los estadios para los partidos del torneo veraniego debes tomar tus previsiones y asegurarte de que tomes la ruta adecuada.

Monterrey albergará, al igual que Guadalajara, cuatro partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tres de la Fase de Grupos y uno más de los Dieciseisavos de Final.

PUBLICIDAD

Esto son los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey y para los cuales debes tomar tus previsiones si vas a ir al inmueble:

Suecia vs. Túnez, domingo 14 de junio, 8:00pm tiempo del centro de México, 10:00pm tiempo del Este.

Túnez vs. Japón, sábado 20 de junio, 10:00pm tiempo del centro de México, 12:00am tiempo del Este.

Sudáfrica vs. Corea del Sur, miércoles 24 de junio, 7:00pm tiempo del centro de México, 9:00pm tiempo del Este.

1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C, lunes 29 de junio 7:00pm tiempo del centro de México, 9:00pm tiempo del Este.

¿CÓMO LLEGAR AL ESTADIO DE MONTERREY PARA EL MUNDIAL 2026?

La mejor opción será el Sistema de Transporte colectivo Metrorrey. Debes utilizar la Línea 1 que está identificada con el color amarillo.

Si vienes del centro de Monterrey se puede tomar la Línea 2 que es de color verde, cerca de la Macroplaza se encuentran las estaciones General Ignacio Zaragoza o Padre Mier para luego hacer transbordo en la estación Cuauhtémoc.

Toda vez que te encuentres en la estación Cuauhtémoc, cambia a la Línea 1 con dirección a Exposición, ahí debes descender y buscar los señalamientos para salir a donde se encuentra la explanada del Estadio Monterrey.

Si la opción es en auto o taxi de aplicación, todo dependerá del lugar en donde te encuentres, pues el tiempo de recorrido puede variar de acuerdo a la carga vehicular que exista.

Si manejas o tomas un Uber o cualquier otro taxi de aplicación disponible, considera que el recorrido desde la Macroplaza o zona centro de la ciudad de Monterrey al estadio te tomará de entre 15 minutos a media hora.