Turquía 2026 Turquía cierra preparación de cara al Mundial 2026 con triunfo La Selección de Turquía viene de atrás y doblega 2-1 a Venezuela, con goles de Alper Yilmaz y Yunus Akgün.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Turquía aprueba su último examen de cara a la Copa del Mundo 2026!

Turquía cumple en su último examen previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, al doblegar 2-1 a Venezuela en la casa del Inter Miami de la MLS, ante una buena entrada en el inmueble de Fort Lauderdale.

El gol de la Vinotinto resultó magistral con potente disparo de Gleiker Mendoza, quien aprovechó que su selección robó el balón delante de su área y en tres toques recibió el esférico para quitarse la marca y sacar el bombazo, imposible para el guardameta turco, al minuto 13.

PUBLICIDAD

Antes de irse al descanso, Turquía consiguió el empate en jugada de tiro de esquina donde Baris Alper Yilmaz remató sólido de cabeza para la igualada.

Al minuto 54 del complemento un extraordinario gol de los turcos marcó el rumbo del partido, Yunus Akgün recibió el esférico con toda la ventaja se lo acomodó, para batir al arquero venezolano, quien a pesar de la estirada no logró evitar el segundo.