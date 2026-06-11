Suecia 2026 La mejor actuación de la Selección de Suecia en una Copa Mundial FIFA La Selección de Suecia tuvo su mejor actuación en una Copa Mundial FIFA en el año que fue sede, 1958, luego de llegar a la Final.

Video Esta es la segunda selección en dar su lista final para el Mundial 2026

La Selección de Suecia fue una de las seis últimas selecciones que se clasificaron al Mundial 2026 tras los Playoffs de eliminatorias de la UEFA.

Esta selección no participó en la Copa Mundial de Qatar 2022. Este año veremos su regreso a la justa veraniega, después de Rusia 2018, torneo en que ganó a la Selección Mexicana en Fase de Grupos y, posteriormente, llegaron hasta Cuartos de Final.

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Uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Nacional de Suecia es Zlatan Ibrahimović, quien es considerado uno de los mejores jugadores delanteros de todos los tiempos. Este futbolista sueco obtuvo 32 títulos, jugó en 9 equipos diferentes y en 7 ligas distintas.

Este 2026, pareciera que la Selección de Suecia no tiene el nivel para ser candidata a campeón, pero el entrenador Graham Potter está decidido a hacer lo posible por llegar lo más lejos en este Mundial.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE SUECIA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Los escandinavos nunca han ganado una Copa Mundial de la FIFA; en los Mundiales jugados en el continente americano han logrado dos terceros lugares: en Brasil 1950 y en Estados Unidos 1994.

La mejor actuación de la Selección Blågult, amarillo y azul como es apodada, fue llegar a la Final y obtener el subcampeonato en el Mundial de 1958, donde fue el país anfitrión. Aquella vez perdió el Campeonato ante Brasil, país que ganó por primera vez en su historia el título de Campeón del Mundo.

Participaciones en Mundiales: 13 (se cuenta el Mundial 2026)