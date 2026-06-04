México 2026 Gallardo y Paunovic se encararon; Aguirre los hizo darse un abrazo Durante el partido México ante Serbia, el técnico de la selección europea y el jugador nacional se van de las palabras a los empujones.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Bronca: Paunovic y Gallardo se enganchan, ojo a lo que le hizo el mexicano

Al minuto 18 del primer tiempo del partido de preparación entre México ante Serbia, el esférico abandonó el terreno de juego y l legó a los pies del técnico Veljko Paunovic, donde se lo escondió a Jesús Gallardo, quien le reclamó la acción y se empujaron.

Paunovic no se quedó quieto y reaccionó, por lo que tuvo que intervenir el cuerpo arbitral, para calmar la situación, posteriormente Javier Aguirre fue a reclamarle y la situación no pasó a mayores, al quedar todo en un saludo.

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El futbolista del Toluca buscaba el esférico para darle continuidad al partido y la acción de Paunovic, le molestó lo que desató el problema que no pasó a mayores.

El central también intervino de manera oportuna, para que todo quedara en una anécdota del partido que se juega en Toluca ante una gran entrada de la afición, que tuvo la oportunidad de despedir a la Selección Mexicana, previo a su debut mundialista ante Sudáfrica, el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México.

Aguirre lleva a Gallardo a abrazar a Paunovic

Al minuto 74, Jesús Gallardo salió de cambio y al momento de dirigirse a la banca, Javier Aguirre lo llamó para saludar y abrazar a Veljko Paunovic, dejando atrás el incidente que ocurrió en el primer tiempo.