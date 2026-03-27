    Mundial 2026

    Roberto Martínez admite que tuvo contactos para dirigir a la Selección Mexicana

    El director técnico español, actualmente en Portugal, deja en claro lo que sucedió con posibles chances de estar al frente del Tri.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Roberto Martínez confirma que tuvo acercamientos para ser técnico de la Selección Mexicana

    Roberto Martínez, director técnico de Portugal, reconoció que hubo acercamientos para dirigir a la Selección Mexicana hace un tiempo, si bien señaló que no hubo una oferta concreta, todo de cara al partido amistoso entre los lusitanos y México en la reinauguración del Estadio Banorte.

    El timonel español sacó a la luz que, en efecto, hubo "conversaciones" sobre las chances de estar al frente de la Selección Mexicana, si bien las negociaciones no avanzaron a más.

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    "Cuando termino un contrato en Bélgica hubo un par de conversaciones con la Selección Mexicana pero no era nada concreto", relató Roberto Martínez, quien dirige ahora a la escuadra de las 'Quinas' desde hace poco más de tres años.

    Martínez fue cuestionado también sobre las capacidades de la Selección Mexicana y, sobre todo, por su colega, Javier Aguirre, a quien dedicó elogios, además de señalar que el Tri, al ser anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 26, tiene potencial alto en el magno certamen.

    "No soy la persona para opinar de lo que necesita la selección, pero sí sé que está al comando de una persona que tiene todo el conocimiento y todo el potencial para sacar al máximo esta selección. Cuando México es organizador siempre ha llegado a los Cuartos de Final, y siempre está a un pasito que son lo detalles de los Mundiales, hablas de la mejor competición, los detalles son mínimos. México lo va a hacer muy bien y no tengo duda de que Aguirre es la persona perfecta", concluyó.

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