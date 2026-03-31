México 2026 ¡Se encienden los ánimos! De Bruyne provoca bronca en el México vs. Bélgica Una gresca interrumpió el partido amistoso entre mexicanos y belgas en Chicago.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Bronca: De Bruyne le canta tiro a Lira, patea a Orbelín y Quiñones los defiende

México y Bélgica se olvidaron por un momento que el partido que disputaban era amistoso, pues protagonizaron una gresca pasados los 50 minutos del partido en donde hubo varios manotazos y empujones.

Fue en el minuto 56 que Kevin de Bruyne metió un manotazo a Orbelín Pineda por lo que Erik Lira le fue a reclamar. El mediocampista del Napoli pareció señalar que el motivo de su reacción fue que un compañero estaba tendido en el mediocampo.

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Sin embargo en el reclamo Lira lo empujó, por lo que otro jugador de Bélgica entró al quite y también lo aventó. Julián Quiñones se interpuso y comenzaron los empujones y reclamos de los dos lados.

¿Por qué se enojó Kevin de Bruyne?

Momentos antes del manotazo se pudo observar que Quiñones y Witsel disputaron la pelota. El mediocampista fue derribado por el mexicano y había quedado tendido en el piso, pero la jugada siguió por lo que De Bruyne se habría molestado.