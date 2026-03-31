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    ¡Se encienden los ánimos! De Bruyne provoca bronca en el México vs. Bélgica

    Una gresca interrumpió el partido amistoso entre mexicanos y belgas en Chicago.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Bronca: De Bruyne le canta tiro a Lira, patea a Orbelín y Quiñones los defiende

    México y Bélgica se olvidaron por un momento que el partido que disputaban era amistoso, pues protagonizaron una gresca pasados los 50 minutos del partido en donde hubo varios manotazos y empujones.

    Fue en el minuto 56 que Kevin de Bruyne metió un manotazo a Orbelín Pineda por lo que Erik Lira le fue a reclamar. El mediocampista del Napoli pareció señalar que el motivo de su reacción fue que un compañero estaba tendido en el mediocampo.

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    Sin embargo en el reclamo Lira lo empujó, por lo que otro jugador de Bélgica entró al quite y también lo aventó. Julián Quiñones se interpuso y comenzaron los empujones y reclamos de los dos lados.

    ¿Por qué se enojó Kevin de Bruyne?

    Momentos antes del manotazo se pudo observar que Quiñones y Witsel disputaron la pelota. El mediocampista fue derribado por el mexicano y había quedado tendido en el piso, pero la jugada siguió por lo que De Bruyne se habría molestado.

    Pese a la bronca, el árbitro Mendoza de Estados Unidos no mostró tarjetas amarillas y el partido continuó su curso con empate parcial a un gol en un partido que ha sido intenso.

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