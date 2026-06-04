México vs. Serbia: Alineaciones para el partido amistoso en Toluca
Javier Aguirre y Veljko Paunovic mandaron a estos jugadores para el arranque del partido.
Video México vs. Serbia: Alineaciones confirmadas para el amistoso en Toluca
La Selección Mexicana recibirá la visita de la escuadra de Serbia, último partido del Tri antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este encuentro será en el Nemesio Diez.
Para este partido Javier Aguirre eligió a estos futbolistas para iniciar el cotejo frente a su similar europeo.
El once inicial de México
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Biran Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Julián Quiñonez
- Raúl Jiménez
Por su parte, Veljko Paunovic, quien conoce la Liga MX y a la mayoría de los jugadores rivales, mandó a estos jugadores para iniciar el partido.
El once inicial de Serbia
- Filip Stankovic
- Nicola Simic
- Strahinja Erakovic
- Stefan Bukinac
- Vukasin Durdevic
- Vanja Dragojevic
- Aleksandar Stankovic
- Lazar Randelovic
- Vladimir Lucic
- Petar Stanic
- Nikola Stulic
Video México vs. Serbia: Horario y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026
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