Mundial 2026 México vs. Serbia: Alineaciones para el partido amistoso en Toluca Javier Aguirre y Veljko Paunovic mandaron a estos jugadores para el arranque del partido.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video México vs. Serbia: Alineaciones confirmadas para el amistoso en Toluca

La Selección Mexicana recibirá la visita de la escuadra de Serbia, último partido del Tri antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este encuentro será en el Nemesio Diez.

Para este partido Javier Aguirre eligió a estos futbolistas para iniciar el cotejo frente a su similar europeo.

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El once inicial de México

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Biran Gutiérrez

Roberto Alvarado

Julián Quiñonez

Raúl Jiménez

Por su parte, Veljko Paunovic, quien conoce la Liga MX y a la mayoría de los jugadores rivales, mandó a estos jugadores para iniciar el partido.

El once inicial de Serbia

Filip Stankovic

Nicola Simic

Strahinja Erakovic

Stefan Bukinac

Vukasin Durdevic

Vanja Dragojevic

Aleksandar Stankovic

Lazar Randelovic

Vladimir Lucic

Petar Stanic

Nikola Stulic