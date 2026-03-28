Cierres viales por el México vs. Portugal en el Estadio Banorte: Alternativas y transporte en la CDMX
Conoce detalles del operativo en el Estadio Azteca debido al encuentro entre México y Portugal.
El partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte se disputará bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que además del despliegue de elementos de las fuerzas del orden también habrá restricciones viales y alternativas de transporte público.
¿Qué vialidades cercanas al Estadio Banorte estarán cerradas?
Las calles y avenidas cercanas al Estadio Azteca estarán restringidas al acceso vehicular y solo se permitirá el ingreso de ciudadanos con domicilio en comprobado en el lugar.
Vialidades cerradas:
- Av. Santa Úrsula
- Av. del Imán y Gran Sur
- Circuito Azteca y Lateral Anillo Periférico
- Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida las Torres
Alternativas viales:
- División del Norte
- Avenida Aztecas
- Anillo Periférico (carriles centrales)
- División del Norte
¿Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte?
A partir de las 15:00 horas el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México pone a disposición rutas especiales para llegar y que acercarán a los usuarios al inmueble con puntos de ascenso y descenso específicos.
De la terminal L7 del Trolebús Santo Tomás/ Santa Úrsula
De Valerio Trujano y Avenida Hidalgo a Santo Tomás/Santa Úrsula
De Plaza Carso a Santo Tomás/Santa Úrsula
Del Ángel de la Independencia a Santo Tomás/Santa Úrsula
Adicionalmente también está la opción de llegar en tren ligero hacia la estación Estadio Azteca. Por último también se podrá llegar en bicicleta ingresando únicamente por la esquina de Tlalpan y Circuito Azteca. Quienes opten por este medio tendrán a su disposición biciestacionamientos ubicados en la puerta 1, taquilla 2 y taquilla 3 del Estadio Banorte.