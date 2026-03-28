Mundial 2026 Cierres viales por el México vs. Portugal en el Estadio Banorte: Alternativas y transporte en la CDMX Conoce detalles del operativo en el Estadio Azteca debido al encuentro entre México y Portugal.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Indicaciones importantes para llegar al Estadio Azteca

El partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte se disputará bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que además del despliegue de elementos de las fuerzas del orden también habrá restricciones viales y alternativas de transporte público.

¿Qué vialidades cercanas al Estadio Banorte estarán cerradas?

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Las calles y avenidas cercanas al Estadio Azteca estarán restringidas al acceso vehicular y solo se permitirá el ingreso de ciudadanos con domicilio en comprobado en el lugar.

Vialidades cerradas:

Av. Santa Úrsula

Av. del Imán y Gran Sur

Circuito Azteca y Lateral Anillo Periférico

Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida las Torres

Alternativas viales:

División del Norte

Avenida Aztecas

Anillo Periférico (carriles centrales)

División del Norte

¿Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte?



A partir de las 15:00 horas el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México pone a disposición rutas especiales para llegar y que acercarán a los usuarios al inmueble con puntos de ascenso y descenso específicos.

De la terminal L7 del Trolebús Santo Tomás/ Santa Úrsula

De Valerio Trujano y Avenida Hidalgo a Santo Tomás/Santa Úrsula

De Plaza Carso a Santo Tomás/Santa Úrsula

Del Ángel de la Independencia a Santo Tomás/Santa Úrsula