    México 2026

    Penta Zero Miedo enciende al Tri en amistoso México vs. Bélgica

    Penta Zero Miedo levanta a la afición en duelo de México frente a Bélgica en Chicago.

    Por:
    José Moreno
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Con Zero Miedo! Penta el 0M aparece para presentar a la Selección Mexicana

    Uno de los invitados especiales para el encuentro amistoso de México ante Bélgica en Chicago fue el luchador Penta Zero Miedo, quien apareció con la playera del Tri.

    El gladiador se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos de mayor proyección y más queridos en Estados Unidos, por lo que en cuanto apareció despertó una ovación, la cual fue en aumento cuando el Tri salió del túnel rumbo al campo de juego.

    PUBLICIDAD

    Penta apareció para apoyar a la Selección Mexicana

    El luchador, originario de Ecatepec, Estado de México, vistió una playera especial de la Selección Mexicana, la cual portaba el 0 en la espalda con el nombre de Penta.

    Además de eso, llevaba su bello cinturón que lo acredita como campeón Intercontinental de la WWE. Su máscara negra y maquillaje blanco hacían una llamativa combinación.

    Mientras las dos selecciones salían al terreno de juego, Penta invitó a la afición a apoyar, al mismo tiempo que gritó su icónica frase: “cero miedo”.

    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Radical
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX