Penta Zero Miedo enciende al Tri en amistoso México vs. Bélgica
Penta Zero Miedo levanta a la afición en duelo de México frente a Bélgica en Chicago.
Uno de los invitados especiales para el encuentro amistoso de México ante Bélgica en Chicago fue el luchador Penta Zero Miedo, quien apareció con la playera del Tri.
El gladiador se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos de mayor proyección y más queridos en Estados Unidos, por lo que en cuanto apareció despertó una ovación, la cual fue en aumento cuando el Tri salió del túnel rumbo al campo de juego.
Penta apareció para apoyar a la Selección Mexicana
El luchador, originario de Ecatepec, Estado de México, vistió una playera especial de la Selección Mexicana, la cual portaba el 0 en la espalda con el nombre de Penta.
Además de eso, llevaba su bello cinturón que lo acredita como campeón Intercontinental de la WWE. Su máscara negra y maquillaje blanco hacían una llamativa combinación.
Mientras las dos selecciones salían al terreno de juego, Penta invitó a la afición a apoyar, al mismo tiempo que gritó su icónica frase: “cero miedo”.