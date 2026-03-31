México 2026 Penta Zero Miedo enciende al Tri en amistoso México vs. Bélgica Penta Zero Miedo levanta a la afición en duelo de México frente a Bélgica en Chicago.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Con Zero Miedo! Penta el 0M aparece para presentar a la Selección Mexicana

Uno de los invitados especiales para el encuentro amistoso de México ante Bélgica en Chicago fue el luchador Penta Zero Miedo, quien apareció con la playera del Tri.

El gladiador se ha convertido en uno de los deportistas mexicanos de mayor proyección y más queridos en Estados Unidos, por lo que en cuanto apareció despertó una ovación, la cual fue en aumento cuando el Tri salió del túnel rumbo al campo de juego.

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Penta apareció para apoyar a la Selección Mexicana

El luchador, originario de Ecatepec, Estado de México, vistió una playera especial de la Selección Mexicana, la cual portaba el 0 en la espalda con el nombre de Penta.

Además de eso, llevaba su bello cinturón que lo acredita como campeón Intercontinental de la WWE. Su máscara negra y maquillaje blanco hacían una llamativa combinación.