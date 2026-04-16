    Mundial 2026

    Juanito Hernández confía en que México hará una buena Copa del Mundo

    El exfutbolista del América destaca las virtudes de la ‘Hormiga’ González y ojalá lo lleven al Mundial, para seguir confirmando su calidad.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Leyenda del América apuesta por la ‘Hormiga’ en el Tri!

    Leyenda con las Águilas del América, incansable lateral, campeón de Liga, Campeón de Campeones, Concacaf Champions League y Copa Interamericana. Logros que muy pocos futbolistas han logrado, pero que Juan Hernández lo conquistó.

    El exfutbolista de los Azulcremas fue el invitado esta noche en el programa Faitelson Sin Censura donde habló de diversos temas destacando la Selección Mexicana, los naturalizados y sí el delantero mexicano del momento, Armando la ‘Hormiga’ González.

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    El delantero de Chivas deberá estar en la próxima Copa del Mundo y no llevar a un atacante naturalizado, así lo consideró Juan Hernández. “Cuenta con mentalidad, fuerza, potencia, gran movilidad, porque se perfila muy bien. Conozco a su papá y me tocó jugar un Clásico en contra de él”, agregó.

    El panorama del Tri en el Mundial

    Con respecto a la participación de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo Juan Hernández destacó que existe un buen grupo y se buscará terminar en el primer lugar del grupo y seguir jugando en el estadio Banorte o en un estadio muy cercano.

    “Se tiene la oportunidad de hacer una gran Copa del Mundo y más con la experiencia que tenemos con jugadores en Europa”, sentenció.

    Con respecto al tema de los naturalizados, Juanito Hernández los apoya siempre y cuando aporten, que también hagan su trabajo.

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