Mundial 2026 Javier Aguirre vuelve a dirigir a México en el Estadio Banorte tras 16 años El Vasco volverá a pisar el Estadio Banorte con la Selección Mexicana ante Portugal, en un regreso muy esperado.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Lo que tardó el Vasco en regresar al Estadio Banorte con México

Javier Aguirre volverá a dirigir a México en el Estadio Banorte en el partido ante Portugal y significará un momento especial para el estratega mexicano, pues será la primera vez que lo haga como estratega del tri tras mucho tiempo.

Si bien, Aguirre tomó el mando del Tri en el año 2024, no ha dirigido a México en el Estadio Banorte en su tercera etapa debido a sus partidos fuera del país y a que comenzó la remodelación del inmueble.

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¿Cuándo fue la última vez que Javier Aguirre dirigió a México en el Estadio Azteca?



La última vez que Javier Aguirre dirigió a México en el Estadio Banorte fue el 16 de mayo de 2010 cuando el Tri enfrentó a Chile en su partido de despedida previo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Era la segunda etapa del Vasco al frente de México y el Tri ganó 1-0 con un gol de Alberto Medina. En ese partido Ochoa fue el portero y todavía estaban jugadores como Cuauhtémoc Blanco, quien fue el capitán.

Vasco Aguirre visitó el Estadio Banorte como DT de club



Fuera de su etapa como seleccionador nacional, Aguirre dirigió en México al Monterrey y en tuvo una visita al América en el Estadio Banorte el seis de noviembre de 2021. El partido terminó 0-0 y fue su último juego en ese estadio antes de su regreso al futbol español.