México 2026 ¿Álvaro Fidalgo quería jugar para España? La razón por la que decidió estar con el Tri El jugador del Real Betis se confiesa en referencia al deseo que había mostrado de vestir como parte de la 'Furia Roja'.

Video Fidalgo se confiesa: estas son las razones por las que decidió representar a México

Álvaro Fidalgo, flamante jugador de la Selección Mexicana, se sinceró respecto a qué fue lo que lo hizo tomar la decisión de representar al Tri, todo de cara al partido México vs. Portugal.

En entrevista exclusiva con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Fidalgo se refirió también a las veces en las que confirmó que tenía el sueño de jugar con España, su país natal.

PUBLICIDAD

A pesar de eso, Fidalgo dejó en claro que ese deseo lo manifestó mucho antes de saber lo que iba a vivir en México y lo que iba a pasar en su estancia con el Club América.

"Sé que mucha gente me dijo que siempre había dicho que no, que quería jugar con España. Soy nacido en España, obvio que uno quiere jugar para el país donde nació, la gente me preguntó hace cuatro años, ni siquiera sabía el tiempo que necesitaba, cómo iba a estar en el país, cómo iba a vivir las cosas, incluso en 2024, dos años antes que eso, no es una decisión fácil.

"Fue una cuestión de tiempo, de todo lo que me dio el país, lo siento como mi casa después de cinco años, con toda la gente que conocí aquí, llegó la oportunidad, me preguntaron si me gustaría representar a México, dije que me encantaría, me siento uno más y estoy feliz con esta decisión que tomé", agregó Fidalgo.

Además, el actual jugador del Real Betis dejó en claro que lo último que quería era faltarle el respeto a sus compañeros en Selección Mexicana, a quienes dijo, conoce bien, incluso cuando eran algunos antiguos rivales de su etapa con el América.