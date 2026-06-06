Mundial 2026 Aymen Hussein, jugador de Irak, es retenido siete horas en aeropuerto de Estados Unidos La llegada de los Leones de Mesopotamia a Estados Unidos tuvo un sabor amargo.

Video Aymen Hussein, jugador de selección de Irak, retenido siete horas en aeropuerto de Chicago

La llegada a tierras mundialistas por parte de la Selección de Irak tuvo un giro amargo tras la retención de uno de sus jugadores estrella en el aeropuerto de Chicago.

Autoridades del aeropuerto detuvieron e interrogaron durante siete horas al jugador Aymen Hussein, luego de que el equipo iraquí pisara suelo estadounidense tras su honorable empate ante España en La Coruña.

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La agencia Shafaq News detalló que "la delegación iraquí intentó por todos los medios conseguir la liberación del jugador, pero los intentos fueron infructuosos y la expedición no tuvo más remedio que dirigirse a su lugar de alojamiento.

“El jugador solo fue liberado tras pasar siete horas de interrogatorio e investigación. Al parecer, hubo una confusión de nombres con otro ciudadano iraquí", detallan otros medios árabes.

Aymen Hussein es considerado un héroe en Irak gracias a su gol que clasificó nuevamente a su selección a una Copa del Mundo 40 años después de lograrlo, curiosamente, en México 86.