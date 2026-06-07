Mundial 2026 Croacia derrota a Eslovenia en amistoso con gol de Modric previo al Mundial 2026 Los croatas tendrán un complicado debut en el Mundial 2026 ante Inglaterra.

Video Croacia se despide de su afición con victoria antes del Mundial

La Selección de Croacia se despidió de su afición con una sufrida victoria ante Eslovenia (2-1) en partido de preparación de cara al debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El entrenador croata dosificó a sus estrellas para el juego en Varazdin pensando en la preparación y concentración que tendrá todo el plantel para el complicado debut mundialista ante la siempre peligrosa Inglaterra.

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El primer gol del partido tardó en caer, pero finalmente lo hizo al minuto 51 de la segunda parte, gracias al disparo de Luka Modric desde los linderos del área grande y pegado al poste más lejano del arquero esloveno.

El gol del jugador del AC Milan parecía ser suficiente para llevarse la victoria, pero sobre todo para llegar con la confianza que necesitarán de cara al juego ante los ingleses, programado para el miércoles 17 de junio en el Estadio Dallas.

Pero un error en la recta final provocó el gol de Eslovenia. Un pase trasado encontró el delantero Andraz Sporar, quien condujo solo frente a la portería para clavar el 1-1.

Ya en los últimos minutos, una serie de pases y rebotes en el área encontró a Mario Pasalic en dos tiempos, quien remató con potencia para anotar el 2-1 definitivo.

CALENDARIO COMPLETO DE CROACIA EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

El conjunto croata comparte sector con Inglaterra, Ghana y Panamá. El duelo ante los ingleses aparece como el más exigente del grupo, mientras que los otros encuentros serán determinantes para definir su posición final.

El plantel mantiene referentes históricos como Luka Modric, acompañado por futbolistas consolidados en clubes europeos como Gvardiol y Kovacic, lo que le permite sostener una estructura competitiva.

Croacia disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

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Miércoles 17 de junio de 2026

Inglaterra vs. Croacia en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET

Martes 23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia en Estadio Toronto a las 17:00 MXy 19:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026