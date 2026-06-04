Mundial 2026 Delegación de Corea del Sur se hace presente en el México vs. Serbia Uno de los rivales de México en el Mundial se dieron cita en el amistoso frente a Serbia.

Video ¡Enemigo íntimo! Coreanos se encuentran viendo a México en el Nemesio Díez

La Selección Mexicana recibió la visita del ‘enemigo intimo’ en su último partido de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ante su similar de Serbia en el estadio Nemesio Diez.

Y es que en uno de los palcos del inmueble estvueron presentes parte del cuerpo técnico de la selección de Corea del Sur, segundo rival del Tri en el Mundial 2026.

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A la delegación coreana se le vio atento al juego y anotando todos los detalles del equipo de Javier Aguirre para ir preparando el encuentro que sostendrán ante México en el estadio Guadalajara.

Corea del Sur debutará en el Mundial 2026 frente a la Chequia en la ciudad de Guadalajara, horas después del debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México el 11 de junio.