    Mundial 2026

    Empate que deja frío a Bosnia y Herzegovina de cara al Mundial 2026

    Los 'Dragones' dejan muchas dudas en su duelo amistoso ante Macedonia del Norte rumbo al duelo ante Canadá.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Resumen | Bosnia y Herzegovina deja dudas rumbo al Mundial: ¿Canadá se frota las manos?

    Bonsia y Herzegovina deja más dudas que certezas en su camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sobre todo, al duelo inaugural ante Canadá, uno de los anfitriones de esta justa.

    La escuadra de los 'Dragones' no pudo en casa ante Macedonia del Norte. Marcador de 0-0 en este partido amistoso de preparación rumbo a la justa mundialista para el conjunto local.

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    El Estadio Olímpico de Sarajevo fue una auténtica locura, un idilio como solamente en la península de los Balcanes se puede arreglar, pero a final de cuentas, el conjunto dirigido por Sergej Barbarez no supo estar a la altura.

    Solo disparos desde fuera del área por parte de Lukic y Bazdar en el primer tiempo parecían dar algo de peligro en la cabaña defendida por el portero Dimitrievski.

    En realidad, el peligro se quedó ahí: Bosnia fue incapaz de seguir adelante en el segundo tiempo, más allá de algunas aproximaciones en jugada a balón parado. Panamá será una última prueba para los bosnios que debutan en el Mundial 2026 el 12 de junio ante el anfitrión Canadá.

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