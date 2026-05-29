Mundial 2026 Empate que deja frío a Bosnia y Herzegovina de cara al Mundial 2026 Los 'Dragones' dejan muchas dudas en su duelo amistoso ante Macedonia del Norte rumbo al duelo ante Canadá.

Video Resumen | Bosnia y Herzegovina deja dudas rumbo al Mundial: ¿Canadá se frota las manos?

Bonsia y Herzegovina deja más dudas que certezas en su camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sobre todo, al duelo inaugural ante Canadá, uno de los anfitriones de esta justa.

La escuadra de los 'Dragones' no pudo en casa ante Macedonia del Norte. Marcador de 0-0 en este partido amistoso de preparación rumbo a la justa mundialista para el conjunto local.

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El Estadio Olímpico de Sarajevo fue una auténtica locura, un idilio como solamente en la península de los Balcanes se puede arreglar, pero a final de cuentas, el conjunto dirigido por Sergej Barbarez no supo estar a la altura.

Solo disparos desde fuera del área por parte de Lukic y Bazdar en el primer tiempo parecían dar algo de peligro en la cabaña defendida por el portero Dimitrievski.