    Mundial 2026

    El árbitro deportado de Estados Unidos fue recibido como héroe en su país

    Omar Abdulkadir Artan, a quien se le negó el ingresó para pitar en el Mundial 2026, regresó a su nación.

    Por:Omar Carrillo
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    Video El árbitro deportado de Estados Unidos fue recibido como héroe en Somalia

    Omar Abdulkadir Artan, el árbitro al que Estados Unidos no le permitió la entrada para participar en el Mundial 2026 volvió a su país, Somalia, y fue recibido como héroe.

    Aficionados, autoridades y periodistas lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de la capital, Mogadiscio, para darle una gran bienvenida.

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    Artan iba a convertirse en el primer somalí en la historia en silbar en una Copa del Mundo

    "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó en declaraciones difundidas por la televisión pública de la nación africana.

    "Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", añadió.

    Vestido de negro, recibió Flores y una bandera nacional que se puso a manera de capa.

    Las autoridades de Somalia, le mostraron su apoyo y respaldo y lo instaron a convertirse en el mejor árbitro del mundo.

    Según la agencia EFE, unportavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró que "el árbitro fue considerado 'inadmisible' por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes".

    Por su parte, el gobierno somalí aseguró que pedirá explicaciones por lo ocurrido tanto a Estados Unidos como a la FIFA.

    Video En Canadá le abren las puertas al árbitro somalí que fue deportado
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