    Mundial 2026

    Croacia vs. Colombia, Horario y dónde ver el partido amistoso

    En partido inédito entre estas selecciones, ambas buscan prepararse para el Mundial 2026.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Así puedes ver el partido amistoso Croacia vs. Colombia

    Croacia y Colombia jugarán un partido amistoso que promete ser de gran calidad futbolística, este partido se disputará en la cancha de Camping World Stadium, en Orlando, Estados Unidos.

    Este es un juego inédito, ambas escuadras estarán presentes en el Mundial 2026, con el boleto en la mano solo les queda seguir teniendo roce internacional para no desaprovechar la oportunidad de mantener el ritmo futbolístico.

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    Horario y dónde ver el Croacia vs. Colombia

    • Fecha: Este duelo será el próximo jueves 26 de marzo en Orlando.
    • Horario: Este partido dará inicio a las 17:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 19:30 del Este y 16:30 del Pacífico.
    • Dónde ver: Este juego lo podrás disfrutar en ViX para todo Estados Unidos.

    Los últimos partidos del cuadro cafetalero fueron ante Nueva Zelanda, en los que salió con el triunfo en ambos frentes, su próximo encuentro será ante Francia en otro encuentro amistoso.

    Por su parte, el último juego de los croatas fue ante Montenegro dentro de las eliminatorias de UEFA para la Copa del Mundo, duelo que ganaron por 3-2. El siguiente duelo de esta fecha FIFA será ante Brasil.

    Colombia está dentro del Grupo K, comparte sector con Portugal, Uzbekistán y una selección que está por definirse en el Repechaje Intercontinental.

    Mientras que Croacia quedó ubicado en el Grupo L junto a las selecciones de Inglaterra, Ghana y Panamá, ya con calendario definido para la Copa del Mundo.

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