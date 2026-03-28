Mundial 2026 Corea del Sur es vapuleada en Fecha FIFA rumbo al partido vital ante México en el Mundial La escuadra de los 'Tigres' la pasa muy mal en partido amistoso celebrado en Inglaterra en preparación para la Copa del Mundo, donde se medirá al Tri.

Video Corea del Sur cae por goleada y empieza a preocupar rumbo al partido ante México en el Mundial

La Selección de Corea del Sur no la pasó nada bien en la presente Fecha FIFA, la última antes de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26 en donde enfrentará a la Selección Mexicana en Guadalajara.

El conjunto de los 'Tigres' cayó goleado por 4-0 ante el conjunto de Costa de Marfil en lo que fue un partido amistoso celebrado en Milton Keynes, Inglaterra.

PUBLICIDAD

Más que un partido, fue un baile para la escuadra coreana por parte de los 'Elefantes', todo a pesar de que en realidad, los goles cayeron por errores muy puntuales en el esquema defensivo de Corea del Sur.

El primer tanto cayó a los 35' por conducto de Evan Guessand, quien aprovechó una floja marca para puntear la pelota y abrir el marcador.

Adingra cerró la cuenta en el primer tiempo con el 2-0 y el marcador volvió a moverse hasta el complemento, específicamente a los 62', por conducto de Martial Godo.