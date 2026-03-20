Copa del Mundo: ¿Cuántos equipos participarán en el torneo?
La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con una participación histórica de selecciones.
Por primera vez, el Mundial ampliará su formato y pasará de 32 a 48 equipos. La decisión fue aprobada por el Consejo de la FIFA y marcará un cambio estructural en la competencia que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Con esta expansión, el torneo tendrá un nuevo sistema de competencia y un mayor número de partidos en comparación con ediciones anteriores.
¿Cómo se organizarán los 48 equipos?
Las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.
Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Con este formato se incorpora una nueva fase: los dieciseisavos de final, instancia que precederá a los octavos y que forma parte del nuevo esquema de eliminación directa.
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¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?
El torneo contará con 104 partidos en total, distribuidos en 16 sedes ubicadas en México, Estados Unidos y Canadá.
La competencia iniciará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México y concluirá el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.