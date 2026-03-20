    Mundial 2026

    Copa del Mundo: ¿Cuántos equipos participarán en el torneo?

    La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con una participación histórica de selecciones.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Por primera vez, el Mundial ampliará su formato y pasará de 32 a 48 equipos. La decisión fue aprobada por el Consejo de la FIFA y marcará un cambio estructural en la competencia que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

    Con esta expansión, el torneo tendrá un nuevo sistema de competencia y un mayor número de partidos en comparación con ediciones anteriores.

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    ¿Cómo se organizarán los 48 equipos?

    Las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

    Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros.

    Con este formato se incorpora una nueva fase: los dieciseisavos de final, instancia que precederá a los octavos y que forma parte del nuevo esquema de eliminación directa.

    Cómo seguir la Copa del Mundo 2026

    La Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá verse completa a través de ViX.

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    ¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?

    El torneo contará con 104 partidos en total, distribuidos en 16 sedes ubicadas en México, Estados Unidos y Canadá.

    La competencia iniciará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México y concluirá el 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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