Mundial 2026 Copa del Mundo: ¿Cuántos partidos se disputarán en el torneo? La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un total de 104 partidos, la cifra más alta en la historia del certamen.



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El nuevo formato de la Copa del Mundo incrementó tanto el número de selecciones participantes como la cantidad de encuentros.

Con 48 equipos en competencia, el calendario se amplía de manera considerable respecto a ediciones anteriores.

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La actividad comenzará el 11 de junio de 2026 y concluirá el 19 de julio de 2026.

¿Por qué habrá 104 partidos en el Mundial 2026?La expansión a 48 selecciones obligó a modificar el sistema de competencia.

Los equipos estarán divididos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Este formato introduce la ronda de dieciseisavos de final, etapa que no existía en el esquema anterior y que incrementa el número total de partidos.

Fases que conforman los 104 partidosEl calendario completo del torneo incluirá:

● Fase de grupos

● Dieciseisavos de final

● Octavos de final

● Cuartos de final

● Semifinales

● Partido por el tercer lugar

● Final

En total, serán 104 encuentros distribuidos en 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

La competencia iniciará en el Estadio Ciudad de México y culminará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde se disputará la Final.

Cómo seguir todos los partidos del Mundial 2026Los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán disponibles a través de la cobertura oficial en ViX.

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