¿Cómo ser voluntario para el Mundial 2026?
Formar parte de este programa de voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es muy sencillo, conoce los requisitos que se requieren.
Formar parte del programa de voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026 será enriquecedor en cuanto a la experiencia en algunas de las tres sedes del evento, México, Estados Unidos y Canadá, donde además de formar parte de la historia del torneo, podrá conocer y generar vínculos con personas de otras partes del mundo.
Para ser parte del voluntariado de la FIFA debes completar aspectos como el Volunteer Team Tryouts y capacitación para poder acceder a ello, de preferencia el dominio de dos o más idiomas y la opción de elegibilidad de la ciudad sede del Mundial 2026 a la que desees apoyar.
Recuerda que ser voluntario no da derecho a una remuneración económica ni a cubrir los gastos de traslado u hospedaje en caso de requerirse, lo que sí proporcionará el comité organizador de cada ciudad sede del Mundial 2026 serán alimentos, bebidas y refrigerios, además de poner atención a alguna necesidad en específico que se requiera.
¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS PARA EL MUNDIAL 2026?
A través de la página de la FIFA se revelaron algunos requisitos para formar parte del voluntariado de la Copa Mundial 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá. Conoce cada uno de ellos a continuación:
- Tener 18 años de edad o más al momento de enviar la solicitud.
- Cumplir con requisitos migratorios y de voluntariado del país anfitrión.
- Responsabilidad para realizar un mínimo de ocho turnos de participación durante el Mundial 2026
- Tener un buen dominio del inglés o más idiomas
- Los voluntarios de Canadá deberán tener un buen dominio del inglés y se valorará positivamente el dominio del francés canadiense y de otros idiomas.
- Los voluntarios de México el inglés y español son deseables.
- Los voluntarios de Estados Unidos deberán tener un buen dominio del inglés.
- Completar el trayecto de los voluntarios que incluye los Volunteer Team Tryouts y capacitación.
- Para llevar a cabo el registro y formar parte del programa de voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026 puede ingresar a la siguiente dirección que te proporcionamos AQUÍ.