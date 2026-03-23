Mundial 2026 El curioso motivo por el que Karembeu apoya a Nueva Caledonia rumbo al Mundial El exfutbolista del Real Madrid, confía en que la modesta selección de Oceanía de la sorpresa.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Christian Karembeu apoyará a Nueva Caledonia

El excampeón del mundo con Francia en 1998, Christian Karembeu, confía en la clasificación de Nueva Caledonia al próximo Mundial de 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Motivos no le faltan, pues el exfutbolista nació en la isla del pacífico. "Por supuesto que voy con Nueva Caledonia. Será un partido complicado, porque Jamaica tiene muchos jugadores en Europa, especialmente en la Premier League. Puede pasar cualquier cosa, pero es cuestión de mentalidad", dijo en entrevista con FIFA.

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La presencia de algunos jugadores profesionales, algunos que militan en Francia, así como otros que disputan competencias en Oceanía le dan mayor confianza al también exjugador del Real Madrid.

"Antes nos faltaba experiencia internacional; hoy somos un equipo más formado. Ahora nos toca dar un paso al frente y competir al máximo para clasificarnos contra Jamaica. No nos ponemos límites", agregó.

¿Por qué Karembeu no representó a Nueva Caledonia?

Karembeu nació en la isla de Lifou, pero en su época de futbolista no existía una selección nacional, siendo esta región autónoma parte de la Federación Francesa de Futbol y fue hasta 2001 cuando se constituyó su federación.