    Mundial 2026

    Lista de artistas y canciones en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

    Con un despliegue de música que pasó de lo prehispánico hasta lo más moderno se inauguró la Copa del Mundo.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¡Comienza el Mundial! Inicia el show de la inauguración de la Copa del Mundo FIFA 2026

    Con un despliegue entre la historia y lo moderno, México inauguró en el Estadio Ciudad de México el Mundial 2026 con una lista de artistas y canciones que hizo las delicias del público.

    Primero, Lila Downs le dio la bienvenida al mundo en el centro del campo con un trofeo de la Copa del Mundo emergiendo del centro del campo del Coloso se Santa Ursula.

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    A Downs la acompañó en todo momento por el ballet de Amalia Hernández con trajes típicos prehispánicos y del folclor mexicano.

    Luego, Maná cantó "Como te deseo" y dio paso a Danny Ocean y " "Partidaz0"".

    Belinda y Los Angeles Azules hicieron las delicias del público más tarde con 'Por Ella' y J. Balvin le dio luego, el toque latinoamericano a la ceremonia con 'Qué Calor' y 'I Like It' para finalmente darle paso a Shakira y Burna Boy con "Dai Dai", el tema oficial del Mundial 2026.

    Un despliegue de música y ritmo que le dio la vuelta al mundo previo al México vs. Sudáfrica.

    Video Alineaciones México vs. Sudáfrica del partido de inauguración del Mundial 2026
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