Mundial 2026 Horario y dónde ver el partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026 Consulta el horario y canales para ver este juego de la Jornada 1 de Fase de Grupos en el Mundial 2026.

Video Horario y dónde ver el partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026

El Mundial de 2026 dio inicio con el partido inaugural México vs. Sudáfrica y ahora prepara un emocionante enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, dos selecciones que buscan dejar su huella en el torneo.

Este partido correspondiente al Grupo B del Mundial 2026 lo puedes ver por la señal de ViX en México.

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La Selección de Canadá llega con un estilo de juego dinámico y una generación de futbolistas talentosos, con la moral alta tras su histórica participación en 2022.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina, que eliminó a Italia en los Playoffs de la UEFA, es conocida por su resistencia y habilidad técnica, espera capitalizar su experiencia en competiciones internacionales para superar las expectativas y avanzar en la fase de grupos.

Ambos equipos presentan fortalezas distintas: Canadá se apoya en la velocidad y el talento de jugadores como Alphonso Davies y Jonathan David, mientras que Bosnia cuenta con la capacidad goleadora de Edin Džeko y la creatividad de Miralem Pjanić.

La expectativa es alta, ya que se anticipa un duelo vibrante que podría definir el rumbo de ambos en el torneo, con cada selección ansiosa por demostrar su valía en el escenario mundial.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CANADÁ VS. BOSNIA Y HERZEGOVINA DE LA JORNADA 1 DEL MUNDIAL 2026

Cuándo es el Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: el juego es el viernes 12 de junio en el Estadio de Toronto.

A qué hora es el Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: el partido inicia en México a las 1:00pm; en Estados Unidos es a las 3:00pm tiempo del Este, 2:00pm tiempo del Centro y 12:00pm tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: El evento estará disponible en México en ViX con su transmisión en vivo.