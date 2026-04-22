Mundial 2026 Agenda de actividades Mundial 2026: Cronograma de aquí a la inauguración el 11 de junio A 50 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 26, estas son las fechas a tomar en cuenta.

Video 50 días para el Mundial 2026: cronograma de actividades rumbo al México vs. Sudáfrica

Estamos a 50 días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26 en lo que será el partido México vs. Sudáfrica, y la cuenta regresiva se pone más intensa, sobre todo en lo que son las últimas actividades a marcar en agenda de cara al magno evento.

La cuenta regresiva está en marcha, pero antes de que inicie la magna justa, hay algunas fechas a tomar en cuenta para hacer más corta la espera.

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Desde entrega de convocatorias, hasta partidos y actividades fuera del futbol en México. Esto es lo que viene en las próximas siete semanas hasta que el Mundial 2026 esté ya entre nosotros en lo que será la competición más grande en la historia del futbol.

A 50 DÍAS DEL MUNDIAL 2026: CRONOGRAMA Y FECHAS IMPORTANTES DE LO QUE VIENE DE AQUÍ A LA INAUGURACIÓN



El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y aquí te decimos qué es lo que debes tener en cuenta respecto a fechas importantes para la Selección Mexicana y otros conjuntos participantes.

SELECCIONES NACIONALES PARTICIPANTES EN LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 26



Todos los conjuntos participantes tendrán partidos de preparación, a tomar en cuenta. Algunos a celebrarse en México como la participación de España en Puebla.

30 de mayo: plazo para que todas las selecciones participantes (48 en total) informen a la FIFA sus plantillas de 26 jugadores.

1 de junio: fecha límite para que FIFA tenga en su sistema las plantillas de los equipos participantes.

1 de junio: se esperan los arribos de las selecciones nacionales a sus sedes en Canadá, Estados Unidos y México

LA SELECCIÓN MEXICANA



El conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá una preparación especial ya que contará con jugadores de la Liga MX antes de tiempo para una concentración larga.

Esta semana conocemos ya la lista de los convocados del Tri de jugadores que militan en la Liga MX.

22 de mayo: México vs. Ghana (Puebla)

29 de mayo: México vs. Australia (Pasadena, Estados Unidos)

4 de junio: México vs. Serbia (Toluca, último partido de preparación antes del Mundial)

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