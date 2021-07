TITULARES: 1B Vladimir Guerrero Jr. (TOR), 2B Marcus Semien (TOR), SS Xander Bogaerts (BOS), 3B Rafael Devers (BOS), C Salvador Pérez (KC), OF Mike Trout (LAA), OF Aaron Judge (NYY), OF Teóscar Hernández (TOR), DH Shohei Ohtani (LAA).