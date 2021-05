John Means logra un no-hitter histórico con Baltimore Orioles

La hazaña de Means representa el décimo no-hitter en la historia de la franquicia de los Orioles, seis en Baltimore y cuatro en San Luis como los Carmelitas. De acuerdo con el Elias Sports Bureau, el de Means es el primer no hit no run, excluyendo los juegos perfectos, en la historia de las Grandes Ligas que no incluyó un boleto, un golpeado o un error.