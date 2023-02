El beisbolista de los White Sox, Anderson Comas, se declara homosexual

"Solo quiero decirles algo a esas personas que dicen que las personas homosexuales no pueden ser alguien en esta vida. Mírenme, soy gay y soy un atleta profesional, así que eso no me detuvo para hacer realidad mis sueños. Estoy haciendo esto porque quiero ser una inspiración para aquellos como yo, que se ajustan a sus sueños", apuntó.