Según reportes de TMZ, el expelotero de los New York Yankees y la actriz decidieron romper este viernes en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte de A-Rod.

López y Rodríguez tuvieron su última aparición pública como pareja fue el 20 de enero durante la protesta de Joe Biden como presidente, cuando la también cantante interpretó la canción "This land is your land".