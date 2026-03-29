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    Victoria de la ‘Bonita’ Sánchez por decisión unánime en Box Televisa

    Gabriela Sánchez sale con el brazo en alto al doblegar a Tamara DeMarco, en el combate estelar de Box Televisa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Resumen | Victoria de ‘Bonita’ Sánchez por decisión unánime

    10 asaltos fueron necesarios para que Gabriela ‘Bonita’ Sánchez se adjudicara el triunfo por decisión unánime a Tamara la ‘Rebelde’. La pugilista mexicana sacó ventaja del apoyo del público para ir labrando su victoria.

    Desde el primer round ‘Bonita’ Sánchez fue más efectiva con mejores impactos y movimientos que complicaron el boxeo de Tamara DeMarco. La experiencia de la pugilista mexicana fue evidente arriba del ring.

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    Gaby Sánchez sacó ventaja de su altura para castigar y no recibir. Su golpe de zurda fue determinante para contrarrestar a DeMarco, quien no supo nulificar la metralla de la mexicana.

    Al finalizar las tarjetas vieron lo que todos los presentes, triunfo indiscutido para Gabriela Sánchez. Al finalizar la mexicana, retó a la 'Barby' Juárez en el peso minimosca.

    Aarón de la Cruz fulmina en seis asaltos a Luis Lemus

    En el combate preliminar de Box Televisa se enfrentaron el mexicano Aaron de la Cruz ante el colombiano Luis Lemus y desde el primer asalto el pugilista local comenzó a imponer condiciones, estudiando y castigando al oponente.

    Fue en el cuarto round, cuando el castigo rindió frutos cuando Lemus visitó por vez primera la lona y recibir la cuenta de protección. El colombiano siguió en el combate, pero ya estaba ‘tocado’.

    En el sexto episodio, Luis Lemus se fue en dos ocasiones a la superficie, por lo que el tercero en el encordado decidió no más castigo, ya era suficiente, incluso le costó trabajo incorporarse, por lo que fue necesario la intervención de los servicios médicos.

    Video Resumen | Aarón de la Cruz fulmina en seis asaltos a Luis Lemus
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