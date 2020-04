Vanessa Zambotti dio positivo por coronavirus

La judoka tres veces medallista panamericana publicó la información en su cuenta de twitter donde dice a la letra: “Di positivo al Covid-19 , me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar.”

“Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea covid solo es para registrar casos nuevos”.