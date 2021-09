Steelers convierten a T.J. Watt en el defensivo mejor pagado

La renovación de Watt era uno de los temas más importantes en la agenda del equipo ed Pittsburgh, pero no fue nada sencillo llegar a un acuerdo, el jugador se hizo sentir luego de que decidió no presentarse al campo de entrenamiento hasta que su situación quedara arreglada y amenazó con no jugar ante esta situación, lo que obligó a la familia Rooney a a cambiar su manera de negociar pues no acostumbran a garantizar salarios después de la primera temporada y podría debutar ante los Bills.