Más Deportes Sede de los Juegos Olímpicos de Rio 2026 se incendia El techo del velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro se vio vuelto en llamas; el inmueble contaba con un museo.

Video Se incendia una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Río 2026 y se pierden insignias históricas

Una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 se incendió esta semana y con ello estuvieron en riesgo varias piezas de colección referente a la justa; si bien hubo pérdidas materiales, no se reportaron víctimas mortales o heridos que lamentar.

Un dron del Corpo De Bombeiros Militar Do Rio De Janeiro realizó tomas aéreas impactantes en la que se observa el techo del velódromo en el Parque Olímpico de Río de Janeiro envuelto en llamas.

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“El velódromo fue construido para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y es administrado por el gobierno de la ciudad. Alberga el Museo Olímpico, que cuenta con exposiciones y artefactos históricos de los Juegos, incluyendo la antorcha olímpica y medallas”, señalaron diversos reportes en Brasil.

Más de 80 bomberos debieron intervenir para sofocar el fuego y evitar que se propagara. Además, todo indica que fue la estructura del techo lo único afectado, pues al interior y las piezas del Museo Olímpico lograron evitar las llamas.

El Museo Olímpico fue apenas inaugurado el año pasado y sólo una sala es la que se vio ligeramente afectada sin grandes pérdidas. Además, el velódromo aún es funcional, pues alberga entrenamientos y competencias para cuatro mil personas.