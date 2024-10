"Lo dije en el 2016 cuando me invitaron a la Cámara de Diputados, cuando teníamos la controversia con la Federación, dije que el deporte no debe verse como gasto, es una inversión, que te sale más barato la prevención que la problemática. México invierte el .0009 por ciento al deporte, Estados Unidos el .05, China el .06, y no es de una administración, la Conade tiene más de 35 años de su creación, el presupuesto ha subido, ha bajado, hay apoyos directos que no pasan por el presupuesto.

Error Ana Guevara