"Los Juegos son, quizás, la mayor fiesta del deporte, y el evento más importante del deporte sin público es menos evento. A nivel romántico, me gustaría eso. A nivel práctico, no soy nadie para dar una opinión sobre eso", agregó.

"No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara (sobre su posible participación en los Juegos de Tokio) porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", aseguraba Nadal el pasado martes.