Rafael Jaime, alpinista mexicano ciego, se prepara junto a Omar Álvarez para el Everest

Ellos aceptan que como en cada equipo puede haber discrepancias, pero al comenzar a subir, cualquier tema que no ayude, se queda abajo, "allá arriba no debe de haber tiempo ni espacio para dudas, para malinterpretaciones, no puede estar el ego por encima de ninguna de los dos porque en las manos de Omar está mi vida y en mis manos está la de Omar y con eso no se juega".