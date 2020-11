PS5 | PlayStation 5 sale al mercado con más potencia y juegos exclusivos

La consola llegará a España, Europa y Latinoamérica una semana después, el 19 de noviembre 2020 . Según anunció la compañía, no habrá unidades disponibles en tiendas por la pandemia -solo unidades reservadas-, para así evitar las habituales colas de los lanzamiento.

PS5 vs Xbox Series X PS5 llega la misma semana que su competidor, Xbox Series X y es toda una declaración de intenciones en potencia, diseño y en el catálogo de juegos que la acompaña. Sale en dos modelos, uno de ellos digital.



¿Cuánto vale el PS5 vs Xbox Series X?

En Estados Unidos costará 499 dólares vs 399 dólares, en México 11.499 pesos vs 13.999 pesos y en el resto de países de Latinoamérica y Europa variará.