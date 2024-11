Partidos de hoy martes 12 de noviembre | NBA y Champions League femenil

Este martes 12 de noviembre 2024 el futbol mundial se está preparando para una potente y espectacular fecha FIFA, pero no para los clubes femeninos de Europa, además de partidos de alto nivel en la NBA . En la Champions League Femenil habrá buenos partidos de equipos grandes, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona y Manchester City.

Horario para ver la UEFA Champions League Femenil

Juventus vs. Arsenal

Bayern Múnich vs. Valerenga

Barcelona vs. St Polten

Horario: A las 11:45 am del Centro de México, 12:45 del Este, 11:45 del Centro y 9:45 del Pacífico en los Estados Unidos.

Manchester City vs. Hammarby

Horario para ver los juegos de NBA

Detroit Pistons vs. Miami Heat | Boston Celtics vs. Atlanta Hawks | Orlando Magic vs. Charlotte Hornets