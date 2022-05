Paola Espinosa se retira de los clavados: “Cuando no es valorado tu esfuerzo, duele"

"Fueron 28 años de trayectoria, feliz, afortunadamente hice lo que quice, en cualquier competencia donde me pude parar, logré objetivo, mi sueño, una medalla y eso me hace muy feliz, el tomar la decisión no fue nada difícil, al contrario, fue como que ya había cumpido con mis expectativas tanto físicas como mentales, hasta aquí, me voy muy contenta, de verdad, yo creo que detrás de esas medallas, de ese éxito, que no veo yo el éxito por las medallas, sino por en lo que te conviertes cada vez que vas logrando un objetivo y una meta", dijo Paola Espinosa en entrevista con Adriana Fernández de TUDN.