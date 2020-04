NASCAR suspende a Kyle Larson por insulto racial

"NASCAR ha hecho de la diversidad y la inclusión una prioridad y no tolerará el tipo de lenguaje utilizado por Kyle Larson durante el evento del domingo", dijo la serie en un comunicado.

"La noche anterior cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería ser dicha. No hay excusa para eso. No me crié de esa manera. Es una cosa horrible de decir", dijo Larson.