Muere el luchador Black Warrior a los 54 años de edad

“Te amo papá, no tengo palabras, me quedo solo aquí en la tierra porque sé que en el cielo tengo dos maravillosos ángeles, dale un fuerte abrazo a mi hermano y dile lo mucho que lo amo, siempre serán mi gran admiración y a veces me gustaría tener el control de todo, pero es imposible, te mando un enorme abrazo hasta el cielo y que brillarás tanto como la estrella que fuiste, siempre serás mi mayor admiración y ejemplo”, escribió Junior Toral en su cuenta de Facebook.