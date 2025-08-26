    Más Deportes

    Muere joven forcado Manuel Trindade en corrida de toros en Portugal

    El mundo de la tauromaquia esta conmocionado por el fallecimiento tras la brutal cornada.

    Alonso Ramírez.
    Video Tragedia en Portugal: muere joven de 22 años tras embestida de un toro

    Para muchos, las corridas de toros se han convertido en un mal espectáculo, pero hay lugares en lo que sigue siendo una tradición y una fiesta, este día, el mundo de la fiesta taurina lamentó una muerte.

    Se trata del forcado Manuel Trindade, un joven de 22 años que recibió una cornada durante una corrida en la Plaza de Toros de Campo Pequeño en Lisboa, Portugal.

    El video en redes sociales se ha vuelto viral por la forma en que recibió el impacto contra la barrera por lo que fue retirado en camilla al hospital, donde finalmente falleció por la cogida y el golpe contra las tablas del ruedo.

    ¿Qué es un forcado en el mundo de la tauromaquia?

    Un forcado en tauromaquia es un participante que en las corridas de toros portuguesas realiza la "pega", una suerte que consiste en inmovilizar al toro mediante el agarre frontal a sus cuernos o cuello, sin usar ni muleta ni espada.

    Los forcados, actúan en grupos, buscan sujetar al astado hasta su inmovilización final para así asegurar la consumación de la suerte.


