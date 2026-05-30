    Lucha Libre

    Muere el luchador ‘Tempo’ en trágico accidente en motocicleta

    El luchador independiente derrapó en su motocicleta, cuando viajaba en la Ciudad de México y una camioneta lo arrolló a su paso.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Muere el luchador ‘Tempo’ en trágico accidente en motocicleta

    Cuando se dirigía a una función de lucha libre, Tempo perdió el control de su motocicleta al circular por el Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la Ciudad de México, tras derrapar aparentemente una camioneta de 3,5 toneladas lo arrolló y murió en el instante.

    Tempo se dirigía a una función de lucha libre en la zona de Coapa en un evento organizado por la promotora Universal Lucha Company. La función era a las 20:30 horas de este viernes en el Deportivo del Sindicato de los Electricistas.

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    Ya se inician las investigaciones del accidente

    La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México encontró entre sus pertenencias un mallón, confirmando

    El organismo analiza las cámaras de seguridad para esclarecer el accidente y deslindar responsabilidades.

    Tempo era un luchador independiente y en su cuenta de Instagram tempo_luchador se aprecian imágenes del gladiador en diversos escenarios, a lo largo de México.

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