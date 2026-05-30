Lucha Libre Muere el luchador ‘Tempo’ en trágico accidente en motocicleta El luchador independiente derrapó en su motocicleta, cuando viajaba en la Ciudad de México y una camioneta lo arrolló a su paso.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Muere el luchador ‘Tempo’ en trágico accidente en motocicleta

Cuando se dirigía a una función de lucha libre, Tempo perdió el control de su motocicleta al circular por el Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la Ciudad de México, tras derrapar aparentemente una camioneta de 3,5 toneladas lo arrolló y murió en el instante.

Tempo se dirigía a una función de lucha libre en la zona de Coapa en un evento organizado por la promotora Universal Lucha Company. La función era a las 20:30 horas de este viernes en el Deportivo del Sindicato de los Electricistas.

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