Luto en WWE: ¿Quién era el fallecido Shad Gaspard?

Gaspar se convirtió en un ídolo de la WWE por su peculiar forma de luchar, llegando a la WWE en el año 2000 y retirándose en el 2010. Se le recuerda por una maravillosa dupla al lado de JTG que era conocida como Crime Time y simulaba ser una dupla de pandilleros. Participó en varios eventos principales como Wrestlemania enfrentando a varios nombres importantes. Big Show, Chris Jericho, Cody Rhodes, Ted DiBiase, CM Punk, The Great Khali, Rey Mysterio , fueron solo algunos de sus rivales.

El luchador tenía un gran carisma tanto así que lo llevó aparecer en películas como From Dusk Till Dawn donde aparece la actriz mexicana Eiza González .

Era tan versátil que se le reconoce el haber frustrado un robo en el 2016 siendo incluso catalogado como un auténtico héroe. Eso no era todo, también fue co creador del cómic llamado Assasin and Son.