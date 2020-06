La golfista María Fassi ganó su primer torneo profesional

“Obviamente muy contenta con mi primera victoria como profesional” dijo la mexicana a Nacho Alva en exclusiva para TUDN , “muy afortunada de haberlo podido lograr en Arkansas que es mi casa fuera de mi hogar, pero con el cariño que le tengo al estado y saber que pude tener el apoyo de gente que me ha apoyado mi carrera como amateur ha sido especial”.

Pero sobre todo, tiene que valorar lo que sucedió en el torneo y en su entrenamiento en el confinamiento por causa del coronavirus: “Este torneo me enseñó mucho sobre mí, sobre mi juego y cómo me comporto bajo presión", comentó Fassi, "hay cosas en las que puedo mejorar y cosas en las que quiero trabajar, pero me siento muy cómoda con mi juego y la parte mental y física”.